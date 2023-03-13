Мир 13 марта 2023, 23:34 США захотели, чтобы Китай повлиял на Россию для окончания спецоперации Госдеп: Пекин может использовать влияние на Москву для прекращения СВО РИА «Новости»

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США хотят, чтобы Китай использовал все свое влияние на Москву для окончания спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Госдепе, написал ТАСС.

Также Вашингтон рассчитывает на контакты глав Китая и Украины. Председатель КНР Си Цзиньпин должен на следующей неделе прибыть в Москву, после чего он отправится в Киев и переговорит с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Для Китая поездка Си Цзиньпина в Москву станет показательной. Китай намерен выступить в качестве посредника для разрешения конфликта на Украине, что ранее воспринималось Западом весьма скептически.

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Ранее сообщалось, что в администрации президента не подтвердили информацию о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Россию во второй половине марта. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал своевременно предупредить журналистов о приеме.