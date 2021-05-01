США, их союзники и партнеры хотят поддерживать более конструктивные отношения с Россией. Однако она обязана соблюдать международные обязательства. Такое мнение выразил в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства», — заявил глава американской дипломатии.

По словам Блинкена, Вашингтон «присоединяется к лидерам ЕС и осуждает» запрет на въезд в Россию ряда европейских чиновников. Данное решение российских властей он расценил как «очередную попытку запугать критиков».

Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приведен список из восьми граждан стран — членов ЕС, которым ограничен въезд на территорию страны. В него попали председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт. Также в списке числится заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг — ответ на ограничительные меры в отношении шести российских граждан, которые Совет ЕС ввел 2 и 22 марта.

Главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 22 марта расширенный список персональных санкций за нарушение прав человека. В санкционный перечень попали 11 физических лиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи. От РФ в нем упомянуты вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов и бывший глава полиции Аргуна Аюб Катаев. Их имена идут с формулировкой за «преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне».