Эксклюзив 21 декабря 2022, 13:32 США загонят Африку в кабалу ради противостояния с Китаем Политолог Ярошенко назвал Африку ареной противостояния между США и Китаем РИА «Новости»

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Промышленное и экономическое развитие стран Африки, рост населения и большие объемы ресурсов сделали континент привлекательной площадкой для мировых игроков. За выход на территории Африки сейчас ведут борьбу США и Китай, вкладывающие большие инвестиции для открытия новых производств. Но их главное отличие заключается в том, что американцы выдают кредиты, формируя зависимость африканских стран. Об этом в беседе с «360» заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко.

Эксперт отметил, что по объемам инвестиций в африканские страны лидируют США, но Китай их старательно догоняет.

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«Американцы намерены использовать Африку, поэтому их инвестиции представляют собой долговую зависимость. Порядка 30% внешнего долга всех африканских стран приходится на американских инвесторов и еще порядка 35% — на международные организации, в том числе Международного валютного фонда, где американцы играют очень серьезную роль», — подчеркнул Ярошенко.

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Политолог добавил, что за вложенные Китаем средства странам Африки расплачиваться в будущем не придется.

Эксперт отметил, что также в Африке присутствует Россия. В частности, там реализуют проекты частные военные компании, занимающиеся защитой населения от террористов. В экономическом плане наша страна пока занимает позицию наблюдателя.

«Африка сегодня — это плацдарм и место сражения за будущее геополитическое и экономическое мироустройство. Поэтому неудивительно, что сейчас там сошлись интересы крупных экономических держав. Но пока США и Китай выясняют свои отношения, Россия наблюдает и занимает собственное место на континенте», — подытожил Ярошенко.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США в очередной раз продемонстрировали неумение вести равноправный диалог. Так она прокомментировала угрозы американцев африканским странам за сотрудничество с Россией. Дипломат назвала это очередным ограничением базовых экономических свобод и продвижением недобросовестной конкуренции со стороны Вашингтона.