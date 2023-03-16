Мир 16 марта 2023, 17:28 США зафрахтовали супертанкеры из-за российской нефти Bloomberg: США вынуждены арендовать супертанкеры из-за российской нефти Unsplash

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США намерены направить в Европу рекордное количество сырой нефти в марте. Для этого им придется использовать более крупные танкеры, так как суда среднего размера стали дефицитом из-за перевозок российской нефти в Азию, сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, в этом месяце из США в Европу должны прибыть 11 супертанкеров и 16 судов среднего размера. На их долю приходится порядка 60% сырой нефти, провозимой по этому маршруту. Для сравнения: год назад показатель составлял 37%.

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Супертанкеры могут принимать на борт примерно два миллиона баррелей нефти, а средние суда Suezmax — около миллиона.

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Как правило, для перевозки через Атлантику задействуют танкеры класса Aframaxes, грузоподъемность которых составляет порядка 700 тысяч баррелей. В материале напомнили, что в Европе только несколько портов могут принимать супертанкеры.

Однако реалии таковы, что Aframaxes оказались в дефиците. Трейдеры стали чаще фрахтовать их для перевозки российской нефти в Азию. Индия и Китай увеличивают объемы поставок, так как покупатели на Западе отказались от грузов из-за ограничительных мер в отношении России.