В США рассматривают возможность ввести санкции на экспорт в Россию при обострении ситуации на Украине. Ограничения, предположительно, коснутся поставок смартфонов и автозапчастей.

Вероятность ограничительных мер озвучил источник в администрации американского президента Джо Байдена, сообщило агентство Reuters.

Чрезвычайные меры экспортного контроля намерены обсудить на встрече в Белом доме. Благодаря им США рассчитывают перекрыть России доступ «к широкому спектру промышленных и потребительских технологий».

В материале указано, что санкции не позволят импортировать в РФ смартфоны, запчасти для самолетов, автомобилей и материалы из множества других секторов. Источник счел возможные ограничения для России беспрецедентными. Не исключено, что они значительно повлияют как на российских потребителей, так и на производство и занятость.

В администрации Белого дома предполагают, что власти используют те же инструменты, которыми при Дональде Трампе запретили доступ китайской компании Huawei к некоторым проводникам.