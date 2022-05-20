США задумались о временном снятии санкций на удобрения из Белоруссии в обмен на украинское зерно

Вашингтон изучает возможность отмены санкций на калийные удобрения Белоруссии в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны. Об этом газете The Wall Street Journal рассказали осведомленные источники.

По информации издания, США могут на шесть месяцев отменить санкции в отношении белорусской калийной промышленности в обмен на разрешение украинского транзита. В случае согласия белорусской стороны, зерно станут доставлять по железной дороге через территорию Белоруссии в порт Клайпеда.

США внесли ОАО «Беларуськалий» в санкцонный список в августе 2021 года, через год после прошедших в республике выборов президента, которые Запад не признал. Предприятие является одним из крупнейших производителей калийных удобрений в мире. В декабре 2021 года санкции распространили также на «Белорусскую калийную компанию» — единственного экспортера калийных удобрений из республики — и на компанию «Славкалий», строящую мощности по производству хлористого калия.

Минфин США предупредил, что любые компании, работающие в данном секторе, могут быть в дальнейшем внесены в санкционный список.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна из-за санкций потеряет до 18 миллиардов долларов дохода от экспорта.