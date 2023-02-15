Мир 15 февраля 2023, 03:42 США задумались о передаче Украине перехваченного у берегов Йемена оружия — СМИ WSJ: США обсуждают передачу Украине перехваченного у берегов Йемена оружия Pxhere

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Военные США рассматривают возможность передачи Украине конфискованного оружия и боеприпасов, которые незаконно переправлялись повстанцам в Йемене. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal. Авторы статьи ссылаются на источники в правительствах Штатов и стран Европы.

Как сообщили неназванные представители американской администрации, обсуждается передача Украине пяти тысяч штурмовых винтовок, а также 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия. Кроме того, по данным источников газеты, идут разговоры о передаче Киеву небольшого количества противотанковых ракет и свыше семи тысяч взрывателей.

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Речь идет об арсенале, который изъяли в последние месяцы у побережья Йемена на суднах контрабандистов. Этих людей подозревают в связях с Ираном.

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Ранее в Пентагоне заявили, что западные страны не объявляли о поставках истребителей Украине. Сейчас, как отметил глава американского ведомства Ллойд Остин, обсуждается синхронизация поставок оружия Киеву и интеграция подготовки личного состава ВСУ.