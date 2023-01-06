Мир 06 января 2023, 10:21 США задумались над поставкой Украине оружия времен холодной войны Politico: США рассмотрят вопрос поставок Украине оружия времен холодной войны Defense.gov

Читать 360tv в

Администрация президента США раздумывает над поставками на Украину списанных боевых систем. Об этом сообщила газета Politico.

«За закрытыми дверьми в Вашингтоне начали размышлять о передаче Украине оружия времен холодной войны. Их модернизируют, чтобы эти системы стали вновь полезны», — сказано в сообщении.

Реклама

Одной из таких боевых систем станет снятая с вооружения армии США системы противовоздушной обороны HAWK. Ракеты оснастят новой электроникой перед отправкой в бой.

Реклама

Пресс-служба Белого дома сообщала, что Германия присоединится к США, чтобы поставить на Украину дополнительную партию зенитных ракетных систем Patriot. Кроме того, немецкая сторона отправил украинским военным бронетранспортеры Marder, а США — боевые машины пехоты Bradley.

Также в новый пакет военной помощи Украине войдут новые американские реактивные системы залпового огня HIMARS. При этом США по техническим причинам не передадут Украине танки Abrams, писало издание Utro.ru.

Президент США Джо Байден сообщал, что конфликт на Украине дошел до критически важного этапа. Он пообещал, что Запад сделает все необходимое для поддержки украинских военных.