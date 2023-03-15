Мир 15 марта 2023, 21:49 США задумались над обнародованием записи с упавшим дроном в Черном море Нед Прайс: США рассматривают возможность публикации видеозаписи с упавшим в море БПЛА Unsplash

Читать 360tv в

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США рассматривают возможность обнародования записи инцидента с беспилотником в Черном море. Об этом он сообщил в интервью телеканалу MSNBC.

«Мы рассматриваем такое решение. Но мы всегда при принятии таких решений учитываем в первую очередь необходимость защищать источники и методы сбора информации». — сказал Прайс.

Реклама

Политик рассказал, что на кадрах видно, как российский пилот на самолете сближается с аппаратом и «совершенно непрофессионально» и без какого-либо контроля над своими действиями сталкивается с беспилотником.

Реклама

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что российские военные после начала спецоперации ограничили статус некоторых участков воздушного пространства над Черным морем, полностью запретив для использования летательными аппаратами. Принципиальное игнорирование этого факта США свидетельствует об очередной попытке конфронтации.