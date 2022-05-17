Вашингтон готов полностью заблокировать для России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая. Данная мера способна приблизить Россию к дефолту. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Агентство привело ряд утверждений американских чиновников о том, что если России продолжать давать возможность выплачивать госдолг, это приведет к «опустошению казны» страны и перенаправлению ресурсов, которые могли бы быть использованы на вооружение и спецоперацию на Украине. Однако администрация США все же решила ограничить возможность выплаты госдолга со стороны РФ, остановившись на варианте финансового давления.

При этом Bloomberg отмечает, что окончательное решение еще не принято.

Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) в начале марта, после заморозки части валютных резервов Центробанка России, выпустило отдельную лицензию, позволяющую РФ до 25 мая платить по своим валютным займам из-замороженных резервов. За это время российский Минфин осуществил купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах.

Валютные резервы России в США были заморожены в результате санкций, наложенных на государство в связи с началом спецоперации на Украине.

Ранее СМИ узнали, что европейским чиновникам нечего внести в седьмой пакет санкций против России. Западные страны почти исчерпали лимит ограничений.