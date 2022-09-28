Мир 28 сентября 2022, 03:52 Поделиться Telegram

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Viber США задумали выделить Украине новый пакет военной помощи на $1,1 млрд — СМИ Reuters: США задумали выделить Украине новый пакет военной помощи на $1,1 млрд РИА «Новости»

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Американские власти планируют в ближайшие дни предоставить Украине новый пакет военной помощи. Речь идет о вооружении на сумму более миллиарда долларов, написало агентство Reuters со ссылкой на официальные лица США.

«Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов, <…> о котором будет объявлено в ближайшее время», — заявили журналисты.

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Они отметили, что сейчас власти страны ждут объявления результатов референдума о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. По словам собеседников агентства, эта поставка вооружений будет включать в себя РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним, а также различные системы борьбы с беспилотниками и радиолокационные системы.

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Президент США Джо Байден заявил, что американцы никогда не признают результаты референдумов. Сейчас власти страны готовят новые антироссийские санкции. Всего США предоставили Украине военную помощь на сумму более 15 миллиардов долларов.

Референдумы проходили в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Утром 28 сентября регионы опубликуют официальные итоги голосования.

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