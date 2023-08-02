Мир 02 августа 2023, 10:09 США задумали оплатить оружие для Тайваня из бюджета для Украины FT: США могут оплатить оружие для Тайваня из бюджета для Украины Unsplash

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Президент США Джо Байден из-за растущих угроз со стороны Китая решил попросить конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на знакомые с планом источники.

По данным собеседников издания, если конгресс одобрил план, Тайвань впервые получит оружие через систему, известную как «иностранное военное финансирование». Финансируют ее налогоплательщики США.

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FT уточнила, что Белый дом может предоставить запрос уже в этом месяце.

По оценке эксперта по безопасности в Азии в аналитическом центре Американского института предпринимательства Зака Купера, допфинансирование для Тайваня поставит ряд республиканцев в палате представителей в более сложное положение.

«Многие, кто выступает против финансирования Украины, по-прежнему выступают за поддержку Тайваня», — пояснил он.