США задействуют закон времен корейской войны ради экстренного завоза детских смесей из-за рубежа

Президент США Джо Байден поручил Пентагону наладить экстренный завоз детских смесей из-за рубежа. Для этого будет задействован закон об оборонном производстве времен корейской войны (1950–1953), сообщил CNN.

«Байден объявил в среду, что его администрация предпримет новые действия, чтобы попытаться уменьшить продолжающуюся нехватку детских смесей в Соединенных Штатах, включая применение закона об оборонном производстве», — указано в публикации.

Закон позволит правительству лучше контролировать промышленное производство во время чрезвычайных ситуаций и обяжет поставщиков ингредиентов для детских смесей в приоритетном порядке доставлять их производителям.

Байден также объявил о начале операции «Летучая формула», в рамках которой появится возможность использовать для импорта смеси коммерческие самолеты Министерства обороны.

Острый дефицит детского питания в США возник после того, как крупную партию смесей пришлось отозвать после выявления бактериальной инфекции у четырех младенцев. Проблемы с цепочками поставок и рост цен усугубили ситуацию. Дошло до того, что американские матери стали продавать грудное молоко.