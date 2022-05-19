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    19 мая 2022, 09:15

    США задействуют закон времен корейской войны ради экстренного завоза детских смесей из-за рубежа

    Президент США Байден поручил наладить экстренный завоз детских смесей из-за рубежа

    Оксана Кириллова

    Президент США Джо Байден поручил Пентагону наладить экстренный завоз детских смесей из-за рубежа. Для этого будет задействован закон об оборонном производстве времен корейской войны (1950–1953), сообщил CNN.

    «Байден объявил в среду, что его администрация предпримет новые действия, чтобы попытаться уменьшить продолжающуюся нехватку детских смесей в Соединенных Штатах, включая применение закона об оборонном производстве», — указано в публикации.

    Закон позволит правительству лучше контролировать промышленное производство во время чрезвычайных ситуаций и обяжет поставщиков ингредиентов для детских смесей в приоритетном порядке доставлять их производителям.

    Байден также объявил о начале операции «Летучая формула», в рамках которой появится возможность использовать для импорта смеси коммерческие самолеты Министерства обороны.

    Острый дефицит детского питания в США возник после того, как крупную партию смесей пришлось отозвать после выявления бактериальной инфекции у четырех младенцев. Проблемы с цепочками поставок и рост цен усугубили ситуацию. Дошло до того, что американские матери стали продавать грудное молоко.