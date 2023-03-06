Мир 06 марта 2023, 00:04 США забудут про Зеленского после поражения Украины — экс-советник Пентагона Экс-советник Пентагона Макгрегор: США бросят Зеленского после поражения ВСУ РИА «Новости»

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Американские власти бросят президента Украины Владимира Зеленского и его команду, как только закончатся боевые действия. Об этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру на YouTube-канале.

По словам Макгрегора, ВСУ не смогут победить российских военных. Причем Киев станет последним, кто об этом узнает.

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«Американцы снова будут делать то, что уже совершали после Вьетнама. Мы сбросили оставшееся оборудование в Южно-Китайское море, уплыли прочь и никто больше об этом не вспоминал», — сказал он.

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Экс-советник Пентагона уверен, что Соединенные Штаты «сядут на корабль и уплывут домой», если положение дел окажется не в их пользу. Макгрегор также напомнил про «короткую память» у американцев, которые в любой момент могут переключиться с Украины на другую тему.

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому предрекли бегство на Запад после поражения Украины. По словам экс-советника Пентагона, Он заявил, что Зеленский имеет крупные банковские счета на Кипре, поэтому он может сбежать туда.