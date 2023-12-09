Мир 09 декабря 2023, 01:15 США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию ОАЭ по сектору Газа RT: США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ о прекращении огня в Газе РИА «Новости»

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Соединенные Штаты Америки наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленно прекратить огонь в секторе Газа и освободить всех заложников без предварительных условий. Об этом сообщил RT.

Соавторами резолюции стали 97 стран — членов ООН. За принятие документа проголосовали 13 членов Совета Безопасности. Великобритания воздержалась, а США выступили против.

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Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд назвал резолюцию «несбалансированной и оторванной от реальности», а также раскритиковал документ за то, что в нем не осуждено нападение ХАМАС 7 октября и не закреплено право Израиля на самооборону.

Дипломат заявил, что США выступают против прекращения огня в секторе Газа. По его мнению, перемирие с ХАМАС «лишь посеет семена следующей войны».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что план Израиля затопить подземные тоннели ХАМАС морской водой — военное преступлением. По словам дипломата, ЦАХАЛ уже подготовил систему труб и насосов для закачивания морской воды.