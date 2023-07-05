Мир 05 июля 2023, 05:57 США заблокировали кандидатуру главы британского Минобороны на посту генсека НАТО из-за Украины The Telegraph: США выступили против Уоллеса на посту генсека НАТО из-за Украины РИА «Новости»

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США отказались от поддержки кандидатуры главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО из-за чрезмерной поддержки Украины. Об этом сообщила газета The Telegraph.

«Кандидатура Бена Уоллеса была заблокирована, <…> так как существовала значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины, <…> в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности», — говорится в материале.

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Авторы публикации уточнили, что глава британского оборонного ведомства «часто заходил дальше, чем США».

Должность генерального секретаря НАТО еще один год продолжит занимать Йенс Столтенберг. Срок его полномочий истечет 1 октября 2024 года. По словам Столтенберга, для него является честью такое решение союзников по Североатлантическому альянсу. Политик находится в этой должности с 1 октября 2014 года. Пост он будет занимать 10 лет. Дольше всего кресло генсека НАТО занимал Йосеф Лунс — в этой должности он находился с 1 октября 1971 года по 25 июня 1984 года.