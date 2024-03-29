Мир 29 марта 2024, 20:52 США забили тревогу из-за темпов модернизации ядерного оружия Newsweek: США не использовали возможность обновить ядерное оружие РИА «Новости»

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Вопрос обновления устаревшего ядерного арсенала США может решится в следующие пять лет. Об этом сообщила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Хизер Уильямс в интервью Newsweek.

Уильямс дала комментарий о модернизации ядерного оружия США, в частности речь шла о замене баллистических ракет Minuteman III. По ее мнению, состояние американского арсенала повлияет на перспективы НАТО в вопросах ядерного сдерживания.

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Уильямс напомнила, что модернизацию ядерного вооружения проводят, когда заканчивается срок его эксплуатации.

«Если мы соревноваться с нашими соперниками в создании ядерного арсенала для XXI века, то крупные решения, мы должны были принять вчера, но этого не произошло», — указала эксперт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова начать переговоры с США по всему комплексу вопросов безопасности.