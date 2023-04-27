Мир 27 апреля 2023, 21:42 США забили тревогу из-за потери контроля над Украиной — СМИ Spectator: США беспокоятся из-за потери контроля над Украиной Pxhere

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Участившиеся удары Украины вглубь России насторожили США. Вашингтон опасается, что они могут привести к опасной эскалации. Об этом в своей статье для Spectator написал обозреватель Марк Галеотти.

«Вашингтон прилагает все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых эскалацией, но не всегда с полным успехом», — написал обозреватель.

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Белый дом, как отметил Галеотти, не раз выражал обеспокоенность по поводу амбиций спецслужб Украины. Нежелание поставлять Киеву некоторые виды оружия, как отметил обозреватель, от части мотивировано попытками ограничить его возможности по проведению подобных атак.

Эти «ястребы», предупредил автор статьи, со временем могут стать серьезной проблемой для украинского лидера Владимира Зеленского. Также, по мнению Галеотти, они могут спровоцировать усугубление кризиса.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Штаты считают деньги, когда оказывают военную помощь киевскому режиму. Он назвал американцев ключевым игроком в вопросе оказания военной помощи Киеву.