Мир 09 марта 2023, 20:48 США забеспокоились, что Россия может не вернуться в ДСНВ Генерал ВВС Коттон: США опасаются, что Россия может не вернуться в ДСНВ РИА «Новости»

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Власти США переживают, что Россия не возобновит свое участие в Договоре о стратегическом наступательном вооружении (ДСНВ). Об этом сообщил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) американских Вооруженных сил генерал ВВС Энтони Коттон. Его процитировал ТАСС.

Он выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената конгресса. По его словам, Соединенные Штаты надеются на возвращение России к ДСНВ, но опасаются, что это может не произойти.

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«Я бы надеялся, что они [российская сторона] вернутся и попытаются выполнять. Но надежда — это не план», — высказался Коттон.

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Упоминая о российском арсенале, он отметил, что стратегические неядерные вооружения определяются как любые вооружения, которые не покрываются ДСНВ. Это порядка двух тысяч единиц. При этом он не сказал, каким количеством оружия этого типа обладают Соединенные Штаты.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что на данный момент страна не будет пересматривать свое решение о временной приостановке участия в ДСНВ. А официальный представитель американского Госдепа США Нед Прайс признался, что вопрос о продолжении действия Договора после 2026 года несостоятелен в связи с позицией России.