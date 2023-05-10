10 мая 2023, 07:11
США взяли ИИ на вооружение для выявления «российской дезинформации»
Блинкен сообщил о контроле за российскими СМИ с помощью искусственного интеллекта
Государственный департамент США начал применять технологии искусственного интеллекта для проверки российского информационного контента с целью выявления дезинформации. Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен, его слова привело РИА «Новости».
По его словам, речь идет о неком агрегаторе контента при поддержке искусственного интеллекта.
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«Мы начали проверять российский онлайн-контент по всему миру для продвижения цифровой грамотности и независимых медиа-ресурсов, чтобы пресечь распространение дезинформации со стороны России», — сказал он.
Госсекретарь отметил, что США также работают с представителями научно-образовательной сферы, чтобы якобы выявлять фейковые тексты, которые генерируют российские чат-боты.
В начале июня Блинкен сообщил, что украинские военные начнут контрнаступление в зоне СВО в ближайшие недели.
США
Искусственный интеллект
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