22 мая 2023, 10:33
«США взбесятся». Зеленского высмеяли за сравнение Артемовска с Хиросимой
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за сравнение Артемовска с Хиросимой
Пользователи социальной сети Twitter подвергли критике украинского президента Владимира Зеленского после сравнения города Артемовска с пострадавшей от атомных бомбардировок Хиросимой. Об этом сообщило РИА «Новости».
Читатели припомнили Зеленскому слова о внутриполитическом и международном давлении в случае потери Артемовска.
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«Сначала он говорил о неизбежности подталкивания к компромиссу с Россией, а теперь неуместно сравнивает две совершенно разные ситуации. А Зеленский помнит, кто именно уничтожил Хиросиму?» — написал один из пользователей.
Другой читатель счел глупым сравнение Зеленского наземной операции с ядерной атакой.
«Из-за его слов США могут взбеситься, последствия неотвратимы. Бомбардировкой Хиросимы Штаты совершили военное преступление против человечества, однако избежали наказания», — добавил он.
Ранее Зеленский сравнил разрушения в Артемовске с состоянием Хиросимы после сброса США атомной бомбы в 1945 году.
Владимир Зеленский
Япония
Артемовск
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