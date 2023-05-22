Мир 22 мая 2023, 10:33 «США взбесятся». Зеленского высмеяли за сравнение Артемовска с Хиросимой Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за сравнение Артемовска с Хиросимой РИА «Новости»

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Пользователи социальной сети Twitter подвергли критике украинского президента Владимира Зеленского после сравнения города Артемовска с пострадавшей от атомных бомбардировок Хиросимой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Читатели припомнили Зеленскому слова о внутриполитическом и международном давлении в случае потери Артемовска.

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«Сначала он говорил о неизбежности подталкивания к компромиссу с Россией, а теперь неуместно сравнивает две совершенно разные ситуации. А Зеленский помнит, кто именно уничтожил Хиросиму?» — написал один из пользователей.

Другой читатель счел глупым сравнение Зеленского наземной операции с ядерной атакой.

«Из-за его слов США могут взбеситься, последствия неотвратимы. Бомбардировкой Хиросимы Штаты совершили военное преступление против человечества, однако избежали наказания», — добавил он.

Ранее Зеленский сравнил разрушения в Артемовске с состоянием Хиросимы после сброса США атомной бомбы в 1945 году.