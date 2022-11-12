Мир 12 ноября 2022, 12:53 США выступили за заключение мира России и Украины на условиях Зеленского Постпред при НАТО Смит назвала выбор условий для переговоров с РФ прерогативой Украины Официальный сайт Президента Украины

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В США выразили надежду на возобновление переговоров России и Украины в будущем. Постпред страны при НАТО Джулианна Смит в интервью газете Corriere della Sera подчеркнула, что выбор условий для мирного урегулирования конфликта является прерогативой украинского президента Владимира Зеленского.

По ее словам, Россия при желании могла бы закончить конфликт «завтра». Президент США Джо Байден, отметила дипломат, считает, что военным действиям необходимо положить конец, достигнув соглашения.

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«Но мы хотим, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий, при которых он сядет за стол переговоров. Среди них — уважение границ и признание ответственности за содеянное [российской стороной]», — подчеркнула Джулианна Смит.

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Она обратила внимание, что НАТО постоянно держит связь с военным командованием Украины. Альянс разделяет военную стратегию ВСУ, но украинские военные должны самостоятельно рассчитывать свои действия с учетом задач на поле боя.

«Не вижу больших разногласий в этом вопросе между США и Украиной», — заключила Смит.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее призвал создать условия для мирного урегулирования конфликта на Украине.