Мир 18 марта 2024, 19:33 США выступили за немедленный диалог по контролю над вооружениями США призвали Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями РИА «Новости»

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США готовы немедленно возобновить диалог по контролю над вооружениями с Россией и Китаем без предварительных условий. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза организации.

«США желают вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Все, что вам следует сделать — сказать да и сесть за стол переговоров в духе доброй воли», — сказала дипломат, обращаясь к российской и китайской сторонам.

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Первый замруководителя Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Фрэнк Роуз отмечал, что достижение в ближайшем будущем договоренностей по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем в американской администрации считают маловероятным.