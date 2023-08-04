Мир 04 августа 2023, 23:57 США выступили за дипломатическое решение кризиса в Нигере Представитель Пентагона заявил о поиске дипломатического решения кризиса в Нигере

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Разворачивающаяся политическая ситуация в Нигере остается в центре внимания США, которые занимаются поиском дипломатического выхода их охватившего африканскую страну кризиса. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил представитель Пентагона.

Так он ответил на вопрос о реакции американской стороны на возможную военную интервенцию в Нигер со стороны стран Западной Африки.

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«Мы продолжаем следить за изменчивой и развивающейся ситуацией и вновь заявляем, что сфокусированы на достижении дипломатического решения», — заявил собеседник агентства.

Военные стран — членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план по вводу войск в Нигер для восстановления свергнутого правительства. Об этом в комментарии агентству Reuters рассказал комиссар объединения по вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Мусах.

Он подчеркнул, что решение о реализации плана примут главы государств, если поднявшие мятеж военные и силовики не отдадут власть и откажутся от восстановления конституционного порядка.

Государственный переворот в Нигере произошел в конце июля, когда гвардия президента страны отстранила его от власти и объявила о создании переходного правительства.

Бывший глава государства Мохамед Базум обратился к мировому сообществу с просьбой о восстановлении порядка в стране.