Мир 14 февраля 2023, 03:03 США выступили против поселенческих планов Израиля Госдеп: США встревожены планами Израиля расширить присутствие на Западном берегу Иордана Pxhere

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США возражают против планов Израиля расширить свое поселенческое присутствие на Западном берегу реки Иордан. Это следует из заявления пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса, сообщило РИА «Новости».

«Как предыдущие администрации, демократические и республиканские, мы решительно возражаем против таких односторонних мер, которые провоцируют напряженность и подрывают перспективы достижения переговорным путем бигосударственного решения», — указано в заявлении представителя американского госдепа.

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В январе глава российского МИД Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с израильским коллегой Эли Коэном о готовности российской стороны продолжать содействие перезапуску мирного процесса в палестино-израильской проблематике. Кроме того, в ходе беседе министры обсудили задачи двухсторонней повестки. Они сделали акцент на важности укрепления сотрудничества в торговле и экономике.

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Эли Коэн вступил в должность 2 января 2023 года. В своей инаугурационной речи он заявил, что Израиль поменяет политику по отношению к Украине.