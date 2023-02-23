23 февраля 2023, 05:47
США выступили против поправок Минска к резолюции по Украине в ГА ООН
Постпред США в ООН Томас-Гринфилд выступила против поправок к резолюции по Украине
Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала страны голосовать против поправок Белоруссии к проекту антироссийской резолюции в ГА ООН по Украине. Согласно тексту документа, речь идет о сохранении территориальной целостности страны и выводе российских войск. Об этом написало РИА «Новости».
«Коллеги, я призываю вас голосовать против всех враждебных поправок, которые стремятся подорвать Устав ООН и игнорировать правду об этой войне», — заявила Томас-Гринфилд.
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Представители Минска предложили несколько поправок к резолюции. В частности, отказаться от требования о выводе российских войск. Поправка предполагает оставить призыв к прекращению боевых действий.
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Белорусские дипломаты также предложили осудить заявления участников «нормандского формата» об истинных намерениях Минских соглашений. В резолюцию хотят добавить положение о призыве решить конфликт мирным путем и отказаться от поставок оружия Киеву.
Белоруссия в ООН полагает, что необходимо исключить коренные причины конфликта, в том числе в сфере безопасности. Однако Украина не настроена на переговоры с Россией. В офисе президента Владимира Зеленского ждут поставок самолетов со стороны Великобритании.
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