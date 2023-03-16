16 марта 2023, 22:18
США выступили против перемирия на Украине
Белый дом: перемирие на Украине станет нарушением устава ООН со стороны России
Заключение перемирия на Украине в нынешних условиях означало бы закрепление территориальных приобретений России, что нарушает Устав ООН. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его процитировало РИА «Новости».
«По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН», — сказал Кирби.
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Так он прокомментировал предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта.
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По словам представителя Белого дома, Россия использовала бы перемирие для укрепления позиций и дальнейшего наступления. В Вашингтоне не считают, что это приведет к справедливому миру, который предусмотрит интересы Украины, резюмировал Кирби.
Китай ранее представил план по установлению мира на Украине, который состоит из 12 пунктов. В нем речь шла о возобновлении прямого диалога между Москвой и Киевом, уважении суверенитета стран и их территориальной целостности.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не устраивает пункт об отказе от односторонних санкций. Он назвал санкции важным инструментом влияния на страны, против которых они вводятся.
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