США выставили на продажу особняки в Гонконге

Речь идет об особняках в районе Шоусон-Хилл, которые правительство США купило в 1948 году.

«Бюро по операциям с имуществом Государственного департамента США регулярно проверяет зарубежные активы правительства в рамках своей глобальной программы реинвестирования», — говорится в сообщении.

В административном районе Китая продолжаются протесты, а отношения между Вашингтоном и Пекином становятся все более напряженными. Именно по этим двум причинам правительство Америки решило выставить недвижимость на продажу.

Госдепартамент намерен инвестировать вырученные средства в другое свое имущество в Гонконге, в том числе в здание генконсульства США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене всех торговых льгот для Гонконга. Он также намерен пересмотреть соглашения об экстрадиции и составить рекомендации для своих граждан по въезду в административный район. США намерены принять санкционные меры против официальных лиц КНР и Гонконга. В свою очередь, Китай готов принять ответные меры на вмешательство Штатов в дела Гонконга.

Отношения между Пекином и Вашингтоном ухудшились после решения Китая распространить на Гонконг закон о национальной безопасности, запрещающий вмешательство третьих сил во внутренние дела района. Американский лидер расценил эти действия как понижение особого статуса Гонконга.