Мир 23 февраля 2023, 19:01 США высказали готовность обсудить детали по ДСНВ с Россией Нуланд: США хотели бы возобновить инспекции в рамках ДСНВ РИА «Новости»

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Власти США хотели бы возобновить двухсторонние инспекции в рамках договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Ее процитировало издание Washington Post.

Представители этой газеты организовали для дискуссии, посвященной вопросам международной повестки. Заявление Нуланд прозвучало как раз в рамках этих обсуждений.

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«[США] хотели бы вернуться к возобновлению обоюдных инспекций», — сообщила она.

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Нуланд добавила, что к тому моменту стороны соглашения должны возобновить обсуждение реализации ДСНВ. От оценки сроков начала таких переговоров она воздержалась.

Также она предположила, что последний блок недавней речи главы РФ, посвященный приостановке участия России в Договоре, был рассчитан именно на внешнюю аудиторию, а не прямого получателя послания — Федеральное собрание.