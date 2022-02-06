США вышлют еще 28 российских дипломатов

Российское посольство в США к 30 июня покинут еще 28 дипломатов. Об этом в эфире YouTube канала «Соловьев Live» заявил глава ведомства Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство США направило в посольство рекомендацию, чтобы 28 сотрудников покинули посольство.

Посол отметил, что это всего лишь дипломатическое выражение. на деле речь идет о прямой высылке.

«На наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, нам было сказано: „Мы арестуем вас на следующий день и отправим в соответствующее учреждение“. Разве это не высылка», — привел цитату Антонова «Царьград».

Дипломат отметил, что прошедшие в Вене консультации представителей России и США по нормализации работы посольств результата не принесли.

«Коллеги приехали туда с позитивной программой, которая направлена только на одно — снять все ограничения для деятельности дипломатов в США и в России, дать возможность дипломатам спокойно работать, прекратить визовую войну», — рассказал он. Но ответ американцев на все предложения оказался негативным.