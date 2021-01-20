В России назвали введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» проявлением «недобросовестной конкуренции». Ограничения нарушают нормы международного права.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заметил, что американская сторона давно пытается помешать реализации проекта всеми доступными способами. Его заявление разместило в Facebook диппредставительство РФ.

«Принято несколько законодательных мер. Постоянно звучат безосновательные угрозы в адрес России и ее европейских партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в газовой сфере», — заметил Антонов, указав и на «грубое давление на участников консорциума СП-2».

Дипломат подчеркнул, что в стремлении добиться своих целей США «вышли за рамки приличия» и не считаются с мнением собственных союзников.

«Нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли», — заявил посол.

Предпринимаемые Соединенными Штатами действиями Антонов назвал «неприкрытой недобросовестной конкуренцией». Их причина кроется в желании обрести преимущество на энергетическом рынке Европы. Вашингтон силой пытается заставить страны покупать собственное сырье.

«В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет», — заключил российский посол.

США 19 января ввели санкционные ограничения против трубоукладчика «Северного потока — 2» — судна «Фортуна». Меры коснулись его владельца — предприятия «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер».