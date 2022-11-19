Мир 19 ноября 2022, 03:01 США выразили обеспокоенность из-за размещения баллистических ракет на подводных лодках Китая Адмирал ВМС США Папаро: баллистические ракеты JL-3 Китая угрожают Америке YouTube

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Глава Тихоокеанского флота ВМС США адмирал Сэм Папаро заявил, что шесть китайских подводных лодок проекта 094 оснастили межконтинентальными баллистическими ракетами JL-3. Эта ситуация вызывает напряжение в американской администрации, отметил он. Слова военного привел Bloomberg.

«Они были построены для того, чтобы создать угрозу США. Мы будем внимательно следить за этими подводными лодками», — пояснил Папаро.

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По его мнению, Китай с помощью своих субмарин сможет непрерывно патрулировать море. В распоряжении Пекина находится система командования и управления ядерным потенциалом, подытожил адмирал.

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В конце сентября китайские СМИ сообщили, что ВМС КНР представили стратегическую атомную подлодку проекта 094A. Субмарина может нести межконтинентальные баллистические ракеты.

Китай при Си Цзиньпине заметно окреп и стал новой сверхдержавой. Такое мнение ранее высказал политолог Дмитрий Солонников. Теперь Вашингтону придется считаться с интересами Пекина, поскольку мир изменился, став биполярным.