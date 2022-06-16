США выразили надежду на скорую договоренность с Турцией о расширении НАТО

США надеются в скором времени урегулировать с Турцией вопрос о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом заявила постоянный представитель Вашингтона в альянсе Джулианна Смит. По ее словам дискуссии по этому поводу ведутся с турецкими коллегами в ежедневном режиме. Слова американского постпреда привел ТАСС.

«Практически ежедневно мы ведем с нашими турецкими коллегами массу дискуссий по этому поводу. <…> У нас много союзников, которые собираются вместе, чтобы работать над этим на двусторонней и многосторонней основе. Я уверена, что мы сможем это решить. Я думаю, это в пределах досягаемости. Я надеюсь, мы увидим какое-то решение в не столь отдаленном будущем», — сказала Смит.

Она добавила также что не сомневается во вступлении Швеции и Финляндии в альянс.

«Надеюсь, [это произойдет] через недели или месяцы, не годы», — резюмировала Смит.

Финляндия и Швеция, ранее имевшие внеблоковый статус, после начала спецоперации России на Украине выразили желание присоединиться к НАТО. Они подали заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Турция выступила против и заблокировала их рассмотрение. Президент страны Эрдоган заявил, что вето связано с тем, что эти страны поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции.