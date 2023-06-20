Мир 20 июня 2023, 21:04 США выразили надежду на продление зерновой сделки Белый дом: США намерены поддержать ООН и Турцию для продления зерновой сделки Pxhere

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Администрация Джо Байдена выразила надежду, что зерновую сделку продлят. В этой связи США намерены оказывать ООН и Турции поддержку, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его процитировал ТАСС.

«Мы очень надеемся, что она будет продлена», — сказал он.

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По словам представителя Белого дома, Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать ООН и президента Турции Тайипа Эрдогана по мере необходимости в том, что касается возможности продления этой инициативы, ведь «она имеет значение для людей далеко за пределами региона».

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что российская сторона ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. При этом он не исключил проведение нового раунда консультаций с ООН по зерновой сделке.

Ранее в МИД России озвучили условие для продления зерновой сделки. Уточнялось, что власти будут принимать решение с ориентиром на интересы страны. Однако особых перспектив для продления сделки пока нет.