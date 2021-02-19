США выразили надежду на работу с Россией и Китаем по иранской ядерной программе

Соединенные Штаты Америки рассчитывают на совместную работу с Россией и Китаем по иранской ядерной программе, несмотря на серьезные разногласия с этими странами. Представитель Госдепартамента США отметил, в прошлом Москва и Пекин во время переговоров с Тегераном сыграли продуктивную роль.

У России и Китая, по мнению представителя Госдепа, не было интересов в приобретении Ираном ядерного оружия и возникновения в стране конфликта.

«Можно ожидать, что те же самые интересы остаются, и что, несмотря на другие серьезные разногласия, которые у нас с ними могут быть по другим вопросам, мы можем работать вместе над этим», — сообщил ТАСС со ссылкой на слова пресс-службы Госдепартамента.

Ранее главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Франции и США заявили, что необходимо поддерживать нераспространение ядерного оружия и начало диалога с Тегераном для заключения новой сделки. Министры подтвердили сильную заинтересованность в продолжении своих консультаций по этому ключевому вопросу и предложили пригласить для участия Россию и Китай.