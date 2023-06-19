19 июня 2023, 15:12
США выразили надежду на мирное разрешение разногласий с КНР по Тайваню
Госсекретарь Блинкен заявил, что США надеются на мирное разрешение вопроса Тайваня
США не хотят конфликтовать с Китаем и намерены продолжить дискуссию по мирному разрешению вопроса Тайваня. Об этом на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, его слова привело Центральное телевидение Китая.
«Штаты надеются на мирное разрешение вопросов, связанных с Тайванем», — сказал он.
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Блинкен подчеркнул, что обе страны согласились с необходимостью стабилизировать двухсторонние взаимоотношения.
«Мы ждем продолжения контактов с Китаем на высоком уровне и надеемся поддерживать свободное общение в будущем, стремиться к сотрудничеству и диалогу», — добавил государственный секретарь.
Ранее представитель МИД Китая Ван И заявил, что руководство страны не готово идти на уступки и компромиссы в вопросе Тайваня. По его словам, сохранение национального единства всегда являлось ядром интересов Китая.
США
Китай
Тайвань
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