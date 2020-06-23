США выразили готовность сотрудничать с Россией в рамках Договора по открытому небу

В Госдепе США заявили о готовности сотрудничать с союзниками и партнерами в рамках Договора по открытому небу. Совместную работу Штаты будут проводить и с Россией, которая якобы допускает некие нарушения.

«До тех пор, пока США остаются стороной Договора по открытому небу, они продолжат тесно сотрудничать с союзниками и партнерами в консультативной комиссии, ее рабочих группах и на других двусторонних и многосторонних площадках в ответ на допускаемые Россией нарушения», — приводит ТАСС текст ежегодного доклада Госдепа о соблюдении договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

В документе перечислили и «нарушения», которые приписывают России. В их числе ограничения на дальность полетов над Калининградской областью и запрет на мониторинговые полеты в 10-километровой зоне у границ Абхазии и Южной Осетии. В Госдепе считают, что Договор такие полеты предусматривает.

21 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что США собираются выйти из Договора по открытому небу из-за неких нарушений со стороны России. Союзники Штатов по НАТО призвали Вашингтон этого не делать. Москва все обвинения в нарушениях отрицает.