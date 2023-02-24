Мир 24 февраля 2023, 20:07 США выразили готовность к переговорам по Украине Госсекретарь США Блинкен: Штаты готовы участвовать в любых переговорах по миру на Украине РИА «Новости»

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Представители США готовы стать частью усилий для установления мира на Украине. От этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Его процитировало РИА «Новости».

Он сделал это заявление во время выступления на заседании Совбеза ООН.

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«[США] готовы к участию в любых конструктивных дипломатических усилиях с целью остановки российской агрессии против Украины», — сказал Блинкен.

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По его словам, Соединенные Штаты были открыты для таких контактов еще до начала спецоперации России в зоне боестолкновений союзных сил и ВСУ.

Незадолго до его заявления МИД РФ опубликовал комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой. Та сказала, что Россия готова признать цели спецоперации достигнутыми при выполнении ряда условий. Среди них — демилитаризация и денацификация Украины, прекращение поставок западного оружия на баланс ВСУ и другие аспекты.