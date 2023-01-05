Мир 05 января 2023, 22:45 США вынудят Украину подписать соглашение, которое не будет выполняться Rebelión: США вынудят Украину пойти на мирный договор, который не станет выполняться Pxhere

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США получили то, что хотели, от украинского конфликта, считает обозреватель издания Rebelión Фабрицио Казари. Теперь, по его мнению, Штаты заинтересованы во втягивании Украины в договор, условия которого не будут выполняться, по примеру Минских соглашений.

Для США и Европы продолжать конфликт, по словам Казари, слишком дорого. Но для них было бы дешевле и полезнее финансировать неонацистские группы даже после мирного договора, указано в статье.

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Обозреватель предполагает, что теперь США будут продвигать мирный договор, условия которого Украина не будет выполнять, повторив таким образом «трюк» с Минскими соглашениями.

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В начале декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала публичное заявление о том, что Минские договоренности изначально были попыткой выиграть время для Украины на усиление ее армии. Это признание через несколько дней подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд. Он отметил, что Западу была необходима передышка.

Позже российский лидер Владимир Путин заявил, что слова Меркель сильно его разочаровали, поскольку он всегда исходил из дружеских отношений между Россией и Германией.