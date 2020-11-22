США выйдут из Договора по открытому небу
Причиной демарша стали нарушения договора, якобы допущенные Россией, сообщил ТАСС. В частности, недовольство американских партнеров вызвал отказ Москвы в проведении полетов над десятикилометровым коридором вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией, введенные ограничения на дальность полета на Калининградом, и не допускала полетов американских военных над местами проведения учений.
Глава МИД РФ Сергей лавров объяснял отказ в полетах над приграничной зоной тем, что Абхазия и Осетия не являются участниками договора. Режим полетов над Калининградской областью подобен режиму над Аляской. При этом в полете можно осмотреть 98% региона, а над Аляской — только 3%.
Объявивший себя президентом США Джозеф Байден во время предвыборной кампании называл отказ от ДОН близоруким и усиливающим напряженность между Россией и Западом.
Но даже с условием его желания возобновить договор, это будет сделать непросто. По мнению начальника отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олега Бушуева, Вашингтону придется согласиться со всеми решениями, принятыми в их отсутствие.
Авиаэксперт Вадим Лукашевич считает, что выход США из Договора по открытому небу стал одним из эпизодов взаимного противостояния и недоверия России.