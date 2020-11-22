США выйдут из Договора по открытому небу

22 ноября истекают шесть месяцев с даты публикации уведомления о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Вашингтон больше не сможет проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью.

Причиной демарша стали нарушения договора, якобы допущенные Россией, сообщил ТАСС. В частности, недовольство американских партнеров вызвал отказ Москвы в проведении полетов над десятикилометровым коридором вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией, введенные ограничения на дальность полета на Калининградом, и не допускала полетов американских военных над местами проведения учений.

Глава МИД РФ Сергей лавров объяснял отказ в полетах над приграничной зоной тем, что Абхазия и Осетия не являются участниками договора. Режим полетов над Калининградской областью подобен режиму над Аляской. При этом в полете можно осмотреть 98% региона, а над Аляской — только 3%.

Объявивший себя президентом США Джозеф Байден во время предвыборной кампании называл отказ от ДОН близоруким и усиливающим напряженность между Россией и Западом.

Но даже с условием его желания возобновить договор, это будет сделать непросто. По мнению начальника отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олега Бушуева, Вашингтону придется согласиться со всеми решениями, принятыми в их отсутствие.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич считает, что выход США из Договора по открытому небу стал одним из эпизодов взаимного противостояния и недоверия России.