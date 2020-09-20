США выдвинули ультиматум России по договору СНВ-3

США не станут продлевать с Россией Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если не будет принят «меморандум по контролю над вооружениями». Об этом заявил специальный посланник президента США Маршалл Биллингсли.

«То, что мы предлагаем на данном этапе, не является договором, требующим ратификации Сената. Но мы рассчитываем, что на базе этого возникнет рамочная концепция, которая в конечном итоге преобразуется в полноценный договор», — заявил Биллингсли «Коммерсанту».

Он добавил, что любой будущий договор должен быть трехсторонним и предполагать участие Китая. По словам спецпосланника по контролю над вооружениями, России сделали хорошее предложение, поэтому Москве теперь предстоит принять решение.

«Предполагаю, что если Россия его не примет, то после того как Трамп будет переизбран, „плата за вход“, как мы говорим в США, повысится», — отметил Биллингсли.

Он подчеркнул, что если сторонам не удастся продвинуться в вопросе меморандума, то у США могут появиться новые условия. Биллингсли считает, что продлевать ДСНВ надо на срок менее пяти лет, но точная цифра будет зависеть от гибкости России. Кроме того, он заявил, что в случае отказа со стороны Москвы Вашингтон продолжит модернизацию ядерного арсенала без ограничений.

ДСНВ был подписан США и Россией в апреле 2010 года. Срок его действия истекает в 2021 году, но, несмотря на два раунда переговоров, стороны так и не пришли к единому решению о его продлении.