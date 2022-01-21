США выдвинули обвинения против белорусских чиновников из-за экстренной посадки Ryanair

Минюст США выдвинул обвинения против нескольких должностных лиц Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair. Самолет сел в Минске в прошлом году из-за сообщений о минировании, которые не подтвердились.

Об этом сообщили в Минюсте страны. Там уточнили, что обвиняют белорусских чиновников в сговоре, целью которого было незаконное изменение маршрута самолета.

Обвинения выдвинули против Леонида Чуро — главы «Белаэронавигации». Также обвинения выдвинули в сторону заместителя Чуро и двух сотрудников белорусской службы госбезопасности.

Самолет авиакомпании Ryanair 23 мая 2021 года совершал перелет из Афин в Вильнюс, но экстренно сел в аэропорту Минска. Борт приземлился после сообщения о минировании, которое не подтвердилось после всех проверок.

В самолете находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич — издание признано в Белоруссии экстремистским. При проверке документов мужчину задержали. Страны Европы заявили, что Белоруссия под надуманным предлогом вынудила воздушное судно сесть на своей территории. Эти обвинения Минск отрицал.

В Белоруссии заявили, что только рекомендовали посадку, окончательное решение оставалось за пилотом самолета. В результате ЕС запретил самолетам Белоруссии использовать свое воздушное пространство.