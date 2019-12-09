США выделят военную помощь Украине, если та начнет борьбу с коррупцией. И на слово они верить не будут

Министр обороны США Марк Эспер назвал три пункта, по которым принималось решение о выделении военной помощи Украине. Один из них — борьба с коррупцией. Он также подтвердил, что Штаты рассматривают возможность увеличения данной помощи. Американский политолог Эндрю Корыбко рассказал «360», как Вашингтон будет проверять Украину.

Глава Пентагона Марк Эспер выступил на Форуме национальной обороны имени Рейгана. На нем он заявил, что при последующих решениях о выделении военной помощи Украине администрация США будет учитывать, ведется ли в этой стране борьба с коррупцией. На данный момент Вашингтон планирует выделить Киеву еще около 250 миллионов долларов. Ранее министерство обороны данную идею поддержало. Однако перед этим Штаты должны организовать ряд проверок.

По словам американского политолога Эндрю Корыбко, после проведения всех необходимых процедур США, скорее всего, предоставят дополнительную помощь Украине. Это поможет Штатам в достижении своих геополитических и внутриполитических целей. Под последним подразумевается улаживание дела об импичменте.

«Выделение этих денег может показать, что Трамп не задерживал помощь Украине по политическим причинам», — подметил эксперт.

Эспера также спросили о влиянии процесса импичмента на его деятельность. Он сказал, что не хочет смешивать свою работу с политикой.

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«Я хочу, чтобы Министерство обороны не вмешивалось в политику», — передает его слова Euronews.

Он добавил, что Пентагон рассматривал три пункта для решения об оказании помощи Украине.

«Во-первых, была ли помощь необходимой и жизненно важной для украинцев в плане защиты от России? Номер два, боролись ли украинцы с коррупцией? И это [вызвало] было беспокойство Конгресса. И номер три, где другие страны региона, другие союзники и партнеры, помогающие им? И, учитывая эти три вещи, мы решили поддержать предоставление помощи Украине», — рассказал министр обороны.

Как Штаты проверяли и будут проверять наличие борьбы с коррупцией на Украине, неясно. Политолог Корыбко уверен — на слово Украине вряд ли кто-то станет верить. Значит, должны быть прозрачные и поддающиеся проверке механизмы.

«Думаю, Вашингтон найдет методы проверки, кто сколько денег получает, и [того, ] использует ли он их для того, что говорит», — заключил собеседник «360».

Администрация Трампа удерживала почти 400 миллионов долларов, выделенных на помощь Украине. Предполагается, что Трамп и его союзники приняли такое решение, чтобы принудить Украину к проведению расследования по делу Байдена. Однако как только эта информация стала публичной, администрация президента выслала деньги. Эти действия стали поводом для начала процесса импичмента.