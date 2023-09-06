Мир 06 сентября 2023, 22:44 США выделят Украине военную помощь на сумму более одного миллиарда долларов Блинкен: США выделят Украине военную помощь на сумму более 1 миллиарда долларов Официальный сайт президента Украины

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США выделят киевскому режиму новый пакет помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передал ТАСС.

«Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более одного миллиарда долларов, включая 665,5 миллиона долларов на военную и гражданскую помощь», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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Ранее в Белом доме сообщили о скором прибытии танков Abrams на территорию Украины. Также стало известно, что американская сторона отправит Украине боеприпасы с обедненным ураном для Abrams. Киев получит противотанковые ракетные комплексы и средства навигации. Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» заявил, что использование таких снарядов обернется заражением почвы.