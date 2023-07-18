Важное 18 июля 2023, 17:20 США выделят Украине очередной пакет военной помощи на 1,3 миллиарда долларов Reuters: США объявят о передаче Украине пакета военной помощи на 1,3 млрд долларов U.S. Department of Defense

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Власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи на 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источника, в пакет войдут средства противовоздушной обороны, системы противодействия дронам, ударные беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

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«США используют средства в рамках программы содействия Украины, которая позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие у промышленности, а не извлекать его из арсеналов американской армии», — отметили авторы статьи.

Ранее сенатор Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение в конгресс поправки в военный бюджет США на 2024 год, призвав существенно сократить финансирование украинских военных. Она призвала власти задуматься об американских гражданах и напомнила, что Украина не является штатом США или страной НАТО.

Политолог Евгений Михайлов заявлял «360», что поступок Тейлор Грин свидетельствует о том, что на Западе еще остались здравомыслящие люди.