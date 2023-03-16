Мир 16 марта 2023, 21:37 США выделят Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни Белый дом сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине в ближайшее время Pxhere

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США собираются выделить киевскому режиму очередной пакет военной помощи в ближайшие дни. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Его процитировал ТАСС.

«Вы услышите в предстоящие дни очередное объявление о предоставлении Соединенными Штатами [Украине] еще большей военной помощи», — сказал Кирби.

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Представитель Белого дома не уточнил ее размер и что конкретно войдет в пакет. Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать киевский режим. Однако, по словам Кирби, США не хотят вступать в конфликт с российской стороной.

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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщал, что французские власти отправили легкие колесные танки AMX-10 RC Украине. Первую партию передали ВСУ. Часть из новых танков уже используют в сражениях, подчеркнул он.

Также выделить новый пакет помощи киевскому режиму обещали власти Канады. Они анонсировали поставку ракет для систем противовоздушной обороны, снаряды для танков и гаубиц украинским бойцам.