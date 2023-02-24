Мир 24 февраля 2023, 03:49 США выделят Украине 2 миллиарда долларов — СМИ CNN: США объявят о новом пакете помощи Украине на 2 миллиарда долларов 24 февраля Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского / Telegram

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Американские власти приняли решение выделить новый крупный пакет помощи Украине. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники, об этом Белый дом объявит в пятницу, 24 февраля.

«Администрация Байдена, как ожидается, объявит еще о двух миллиардах долларов для инициативы по оборонной поддержке Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в пакет на этот раз не попадет вооружение со складов Пентагона. США сделает заказ на эту сумму у производителей. В связи с этим получения техники Украине придется ждать очень долго, отметили журналисты.

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В этот же день, 24 февраля, президент США Джо Байден со время онлайн-связи с представителями стран G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским должен анонсировать новый пакет антироссийских санкций.

Ранее о расширении военной помощи Украине заявили в Финляндии. Страна передаст ВСУ три танка Leopard 2.