Мир 21 июня 2023, 15:17 США выделят Украине 1,3 млрд долларов в качестве финансовой помощи

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине 1,3 миллиарда долларов финансовой помощи. Об этом написали «Народные новости».

К тому же Блинкен вспомнил слова президента США Джо Байдена, который говорил, что Украине будут помогать «столько, сколько потребуется». Американские власти, по его словам, намерены и дальше следовать этой позиции.

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Объявление о дополнительном пакете помощи Украине было озвучено во время пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.