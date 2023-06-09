09 июня 2023, 15:43
США выделят Таджикистану до $18 млн с целью развития предпринимательства
Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Таджикистану до 18 миллионов долларов на поддержку и развитие предпринимательства в стране. Об этом сообщил RT, ссылаясь на текст документа.
Инициатива будет распространяться на молодежь и на возвращающихся трудовых мигрантов.
Реклама
«Главная цель данной программы — создание достойной и продуктивной занятости для таджикской молодежи, женщин и мужчин посредством создания и роста бизнеса», — сообщили в агентстве.
Эксперты считают, что положение в бизнесе в стране ухудшилось после пандемии коронавируса и на фоне начавшегося конфликта на территории Украины.
США
Бизнес
Реклама
Реклама