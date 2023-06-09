Мир 09 июня 2023, 15:43 США выделят Таджикистану до $18 млн с целью развития предпринимательства

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Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Таджикистану до 18 миллионов долларов на поддержку и развитие предпринимательства в стране. Об этом сообщил RT, ссылаясь на текст документа.

Инициатива будет распространяться на молодежь и на возвращающихся трудовых мигрантов.

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«Главная цель данной программы — создание достойной и продуктивной занятости для таджикской молодежи, женщин и мужчин посредством создания и роста бизнеса», — сообщили в агентстве.

Эксперты считают, что положение в бизнесе в стране ухудшилось после пандемии коронавируса и на фоне начавшегося конфликта на территории Украины.