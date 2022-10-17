США выделят средства на укрепление связей с Японией | 360°

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США выделят средства на укрепление связей с Японией

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США выделят средства на «укрепление связей» с Японией, прежде всего, в сферах культуры и безопасности. Об этом написал RТ.

Отдел по связям с общественностью посольства США в Токио будет принимать предложения, направленные на культурный обмен между двумя странами. Особое внимание уделят развитию американо-японского альянса в области безопасности, повышению прозрачности управления и укреплению демократических процессов.

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Работу планируют вести в форматах дискуссий, мастер-классов, программ обмена и выставок. Проекты должны включать в себя «американский культурный элемент», говорится в описании гранта.

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